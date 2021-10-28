26 октября состоялся очередной визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Борт номер один Турции приземлился в новом аэропорту города Физули. Освобожденные от оккупации территории Азербайджана постепенно примеряют к себе статус международных площадок. Фестивали, совещания, встречи, частые поездки представителей гражданского общества — все это делается для того, чтобы «Азербайджанский Физули», Азербайджанская Шуша», Азербайджанский Агдам» и другие названия прочно вошли в обиход политической и дипломатической риторики современных международных отношений. Цель предельно понятна: восстановить тридцатилетний пробел.

Победа является успехом всего азербайджанского народа. Власть, институты гражданского общества, народ и его активные представители должны сделать все, чтобы в интересах государства и нашего общего будущего полноценно воспользоваться этим историческим успехом. Заметьте, именно этому посылу служит идеологический месседж Президента “Biz birlikdə güclüyük”. Эйфория победы, в хорошем смысле этого слова, возбужденная позитивными эмоциями, должна трансформироваться в идеологический стержень. Политический диалог, который, вопреки критике радикалов, последовательно инициируется властью, как раз и служит укреплению идеологического стержня политической стабильности и национальной целостности.

Тем ни менее, вернемся к визиту Турецкого Президента. Во время этого визита был заложен фундамент Зангезурского коридора — автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. Считаю необходимым отметить, что именно этот проект, как раз отсвечивает некоторые контуры «Новой Реальности», о которой глава государства сказал сразу после завершения войны. Даже в условиях тридцатилетней оккупации пятой части территории, Азербайджан уверенно закрепил за собой статус страны — регионального лидера.

Конечно, это беспокоило основных игроков глобальных геополитических игр. Ведь, Азербайджан с его потенциалами может стать основным фактором устойчивого развития всего региона. Стабильность региона – это означает отсутствие легальных и естественных поводов как для вмешательства во внутригосударственные вопросы, так и для обеспечения постоянного присутствия в регионе. Назовем вещи своими именами: перетягиванием условных канатов занимаются Турция, Россия и Запад. Казалось бы, победа и урегулирование конфликта выбивает из этой игры Россию и Запад. В условиях стабильности и отсутствия внутриполитических трений ни одна из существующих стран не может конкурировать с Турцией в близости с Азербайджаном. Целый ряд заявлений глав наших государств открыто демонстрируют не просто стратегическую, но и в определенном смысле ментально-идеологическую близость Азербайджана и Турции.

В условиях, когда основной вопрос, а именно территориальная целостность страны, практически разрешен, дестабилизация внутриполитической ситуации остается единственной надеждой для того, чтобы хоть как-то оказывать влияние на власть. Поэтому пускаются в ход все существующие разрушительные инструменты. Искусственно создаваемая напряженность может спровоцировать негативные тенденции и расшатать существующую стабильность.

Вот именно в этом контексте, как раз и всплывает на поверхность роль радикальной оппозиции. Радикальная оппозиция в руках внешних политических сил является всего лишь «погремушкой». Вы можете спросить: почему именно погремушкой? Она необходима, чтобы создавать шум или отвлечь внимание от основных планов этих самых внешних сил. Любой политический «шум» — это шанс для дестабилизации ситуации. Жаль, но видимо эта прослойка горе-политиков предпочла стать погремушкой (игрушкой) в руках своих заказчиков, ежели быть полноправным участником созидательного процесса построения новой реальности, которую Президент Ильхам Алиев выстраивает в нашем регионе. Эта оппозиция ради удовлетворения своих амбиций предпочла отдать в жертву не только национальные интересы, но даже и Победу. В этом и заключается суровая политическая правда.

Вот, отчасти, почему инициируемый властью политический диалог буквально раздражает радикалов. Ведь диалог, это не просто демократическая инициатива власти, это инициатива консенсуса, которая позволяет избежать острых углов и способствует консолидации всех существующих потенциалов. Так и хочется спросить: «а где этот Запад, который когда-то как раз и выступал в качестве посредника между властью и оппозицией? Иногда даже не стоит искать ответы, они настолько очевидны.

Асиф Адиль