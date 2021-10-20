Рауф Раджабов: «Точка невозврата» политики властей Армении пройдена

Последние реалии армяно-азербайджанских отношений дошли до некого гротеска. С одной стороны, официальный Ереван в лице Пашиняна заявляет о желании идти на контакт и договариваться, с другой – происходят вооруженные провокации армянских боевиков в зоне ответственности российских миротворцев: убит азербайджанских военнослужащий, обстреливаются военные и гражданские транспортные колонны. Российская сторона, по сути, безучастно взирает на происходящее, отделываясь незначительными заявлениями. Как связаны между собой эти части гамбита, создается ли такая игра Ереваном и Москвой намеренно для срыва возможностей подписания окончательного мирного договора, и как вообще события будут разворачиваться дальше?

Этот и другие вопросы сотрудник Minval.az задал руководителю аналитического центра «3rd View» Рауфу Раджабову.

«Как ни странно, я считаю, что игра подходит к своему логическому завершению и оформлению долгожданных договоренностей. Почему? Если взять известное выступление армянского премьера на недавнем Совете глав СНГ, то Пашинян сделал заявление, которое укладывается в логику трехстороннего заявления от 10 ноября. Официальный Ереван устами своего премьера заявил о том, что Армения готова открыть границы и участвовать в прокладке транспортных коридоров — как по территории Армении, так и по территории Азербайджана. Таким образом, Пашинян заявил, что Армения по территории Азербайджана намерена вывести транспортные маршруты в России и Иран, а Азербайджан — в Турцию и далее на Ближний Восток. Очевидно, что, в свою очередь, Турция через Нахчыван и Армению выходит в Азербайджан и далее в Центральную Азию, Каспий и т.д», — уточнил политолог.

Но это заявление не стоит воспринимать как сенсационное, отмечает Раджабов. Потому что, по убеждению Раджабова, Пашинян вынужден предпринимать шаги, которые согласуются с 4, 6 и 9-ми пунктами трехстороннего соглашения.

«То есть он вынужденно руководствуется этими тремя пунктами, где черном по белому все расписано и учтено. Вполне возможно, что в этом сценарии, на Пашиняна оказала давление Москва. Ведь накануне он встречался с Путиным. Следовательно, если бы Москва не желала бы реализации этих пунктов, то Пашинян бы не сделал это заявление. Которое, кстати, более всего воспринято в штыки, именно в Ереване», — подчеркнул Раджабов.

Одна из мнимых опасностей, по мнению нашего собеседника, которая грозит сегодня – это вероятная отставка Пашиняна: то ли по болезни, то ли по какой-то другой причине. В этом сценарии, считает политолог, Москва выбрала выжидательную позицию, поскольку Пашинян как «отработанный материал», все делает сполна и как надо.

«По-моему убеждению, никакой угрозы в том, что что останется Пашинян или уйдет – нет. Любой, кто придет на его смену будет обязан выполнять пункты трехстороннего соглашения», — подчеркнул Раджабов.

Другой важный вопрос, по мнению политолога, который стоит учесть – каким образом может уйти Пашинян? И кому он может передать власть и свою партию? Ведь на данный момент его партия «Гражданский договор», уже не пользуется авторитетом в Армении.

«Например, 17 октября в Армении прошли выборы в органы местного самоуправления, и кроме Дилижана, «Гражданский договор» потерпел поражение и в Гюмри, и в Горисе, и в Мегри – практически везде. А самое экстравагантное поражение партии Пашиняна было в Горисе мэру города Арушу Арушаняну, вообще находящемуся под арестом в тюрьме. Но именно блок этого человека победил «Гражданский договор». То есть, данный факт говорит о том, что никакое давление, никакой подкуп и административные инструменты, используемые партией Пашиняна, уже не помогает победить на местах», — отмечает политолог.

Это также говорит о том, что «точка невозврата» политики властей Армении пройдена. И сейчас СМИ Армении предлагают Пашиняну уйти в отставку по болезни. По мнению армянских журналистов, это самое лучшее, что он может сделать в данной ситуации.

«Вопрос тут только в том – каким образом, в случае ухода Пашяняна, произойдет смена власти, какой механизм при этом может быть применен, поскольку смена власти в Армении может произойти и в результате жестких действий оппозиции. И если оппозиция начнет давление с помощью фракций «Армения» и «Честь имею», а также давления улиц, то тут уже возможна дестабилизация в Ереване», — уверен Раджабов.

«Но я думаю, что России все-таки невыгодна дестабилизация в Ереване, поэтому если она и произойдет, не состоится по силовому сценарию, при любом раскладе, обмене, размене политических фигур в Армении тут выиграет Москва», — отмечает политолог.

Что касается Азербайджана, то Баку, как считает эксперт, так или иначе, выигрывает тоже. Потому что трехстороннее соглашение уже должно состоятся, и уже ясно, что созрела политическая воля в трех странах по их реализации.

По его словам, Ереван выполняет лишь роль ведомой стороны, вынужденной идти в этом азербайджано-российском-турецком фарватере, нацеленном на реализацию трехстороннего заявления. И сам характер выступления Пашиняна, по мнению Раджабова, демонстрирует, что он — рудиментарная фигура, которой уже решили жертвовать, говоря шахматным языком, в партии «пешки или ферзя». А от того, пешка это будет или ферзь, исход партии не зависит, и не влияет на азербайджано-турецкие планы на будущее, уверен политолог.

«Что касается провокаций на границе, то, на мой взгляд, это игра официального Еревана, чтобы снизить накал страстей в самой Армении, таким образом минимизировав негативные последствия действий Пашиняна по реализации трехстороннего соглашения, а именно вышеобозначенных пунктов этого соглашения. И это провокация, на взгляд окружения Пашиняна, может как-то сбалансировать накал страстей, сбить «митинговые» настроения в Ереване, а они вполне вероятны. Но, конечно, эти стремления создать вот такой «баланс» для нужд внутренней аудитории и как-то обезопасить себя, совершенно никчемны, неэффективны, и изначально проигрышны. Такие ходы «армянских гроссмейстеров» усугубляют ситуацию как вокруг партии власти «Гражданский договор», так и вокруг самого Пашиняна — как по линии Ереван-Баку, так и по линии Ереван-Москва», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров