Казахстанский политолог: «Действия и заявления Ирана вызывают серьезную озабоченность стран Центральной Азии»

Нелепые политические и военные «телодвижения» Ирана вызывают обеспокоенность и у наших соседей в Средней Азии. Безусловно, тюркские страны региона не могут безучастно взирать на происходящее у границ Азербайджана – понятно, что отголоски напряжения доходят и до Центральной Азии. По мнению ряда экспертов, на воинственную риторику Ирана и заметную враждебность Тегерана влияет и заметное ослабление политики США на Ближнем Востоке, а значит – это общая проблема многих тюркских стран, как и стран исламского мира.

События последних недель вывели противоречия двух соседствующих стран таких как Азербайджан и Иран на неопределенный новый уровень. Еще, вроде бы совсем недавно, казалось, что Баку и Тегеран после долгих лет недоверия по отношению друг к другу наконец-то наладили почву для конструктивного сотрудничества. Однако прошлогодняя война в Карабахе изменила расклад сил в регионе и динамичная политика азербайджанской стороны, начала беспокоить Тегеран.

Об этом в интервью Minval.az заявил ассоциированный профессор НОД «Международные отношения и управление» университет Нархоз города Алматы, казахстанский политолог Сакен Мукан, анализируя реакцию стран Центральной Азии на политическую риторику Ирана в отношении Азербайджана.

Изначальной причиной для нынешнего обострения, как отмечает политолог, стали попытки Баку взять под контроль передвижение иранского грузовиков, беспрепятственно передвигающихся по территории Азербайджана, невзирая на ноты и обеспокоенность азербайджанской стороны. В результате были арестованы нескольких иранских водителей, доставлявших товары в Нагорный Карабах. С тех пор напряженность только усилилась: с начала октября Иран начал беспрецедентные военные учения на границе с Азербайджаном, а иранские официальные лица разразились в отношении Азербайджана жесткими высказываниями.

«В этой связи, хочется отметить, что с одной стороны экономическая и политическая безопасность Азербайджана в поствоенный период — прежде всего сугубо внутреннее дело страны и согласно внутренним правилам и сам факт процедуры досмотра является неотъемлемой частью экономической безопасности Азербайджана как суверенного государства. А с другой стороны Нагорный Карабах уже год де-факто и де юре является территорией Азербайджана и любые попытки вмешательства со стороны внешних стран наносит недвусмысленное предположение о вмешательстве во внутренние дела», — отметил политолог.

Ильхам Алиев, по словам эксперта, опроверг все претензии иранской стороны и упрекнул Иран, призвав «раскрыть глаза» и «найти Израиль» на опустошенной земле, только недавно освобожденной от захватчиков. Вполне очевидно, отмечает политолог, что необоснованность заявления иранских властей относительно израильского присутствия в регионе является абсурдным аргументом с целью дискредитировать Баку в его стремлениях соблюдать экономическую и политическую безопасность.

Поэтому не случайно Алиев акцентировал внимание на нарастающую экспансию Ирана в регион.

Как отмечает Мукан, несомненным фактом остается то что, сегодняшнее тюркское единство в очередной раз доказывает свою обоснованность не только в силе духа и противоборства по всяким родам провокационным аспектам введения традиционных отношений между государствами, но и в дальнейшем укрепление межцивилизационного и межкультурного диалога во имя процветания добрососедских отношений.

«Сегодняшние традиционно добрососедские отношения могут быть залогом успеха и процветания во благо стран региона. В связи с этим, все заявление Алиева, прозвучавшие в ответ на выпадки Ирана, и посвященные опасности эскалации в регионе, так стремящемуся к миру, вполне обоснованно вызывают серьезную озабоченность стран тюркского и исламского мира, не поддерживающих агрессивную риторику Тегерана ни коим образом», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров