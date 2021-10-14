«Иран автоматически окажется в кольце союзников Азербайджана»

Выстраивание версий о том, почему и на кого рассчитывает Тегеран, нагнетая напряженность в регионе — одна из популярнейших тем в политологическом сообществе. Версии базируются на том, что раньше Иран никогда не допускал столь серьезного негативного усугубления своих отношений с Баку, а сейчас почему-то на это неожиданно решился. Вместе с тем неплохо было задаться и другим вопросом: какие последствия ждут Тегеран, решись он на вооруженный конфликт в регионе?

«Ирану, безусловно, стоит задуматься, прежде чем угрожать Азербайджану, ибо эта игра с Баку может очень плохо закончиться для Тегерана. А новейшее оружие и патриотическая армия Баку и, если, понадобится, армии его союзников могут вообще разнести иранскую армию в пух и прах».

Об этом в беседе с Minval.az сказал российский политолог Ренат Савин, отметив также, что новые власти Ирана взяли на себя непосильный груз: попытаться расписать заново роли игроков в регионе.

По его словам, ставка на агрессивную и наступательную риторику, проявившуюся после выборов и смены его руководства, явно может завести Иран в тупик, более того – вообще уничтожить Тегеран.

«Очень непонятно, на что надеется политическое руководство Ирана, которое любым своим воинственным заявлением, направленным против соседей в регионе, ставит под вопрос свою же собственную безопасность. И безопасность своего народа. И об этом Тегерану надо почаще вспоминать», — отметил Савин.

По оценке политолога, Тегерану явно не стоит надеяться оказаться в роли Северной Кореи, которой угрожают и наказывают санкциями, но к которой опасаются приближаться: Ирану это не грозит.

По его мнению, «даже создание атомного оружия не обезопасит Иран, потому что Иран де-факто находится под колпаком США и проамериканской коалиции, которые вовсе не утратили желания приструнить Иран, несмотря на уход из Афганистана».

Как отмечает Савин, любая вооруженная агрессия, направленная против Баку, мгновенно приведет к созданию антииранской коалиции, которая, даже не ожидая резолюции ООН отправится на помощь Азербайджану.

«Баку, его технологичная армия и беспилотный флот, имеющие лучшие новинки вооружения, практически сразу с начала боевых действий — если не дай Бог они начнутся — поставят на место иранскую армию, преимущественно оснащенную оружием старого образца. Причем, удар будет такой сильный, что сразу отрезвит Тегеран, а потом подключатся и союзники Баку, которые появятся очень быстро», — добавил политолог.

По оценке Савина, серьезная проблема у Тегерана состоит в том, что у него нет внушительных союзников. Начав любые вооруженные компании на Южном Кавказе, Тегерану придется с самого начала вести войну на два фронта – как с севера, так и с юга.

«Россия на помощь Ирану, безусловно, не придет, а даже, скорее, осудит. Иран автоматически окажется в кольце союзников Азербайджана, которыми в силу обстоятельств станут и США, и Турция, и Израиль, и НАТО, вся проамериканская коалиция», — уверен политолог.

По мнению Савина, это будет тот редкий случай, когда Турция и Израиль могут оказаться в роли союзников, объединившихся для помощи Баку.

«Таким образом, можно уверенно говорить, что начав любые вооруженные действия, Иран запустит спусковой крючок механизма обезвреживания Тегерана, заготовленный США и НАТО, и уже давно и апробированный. Там все уже расписано давно, и Ирану придется очень несладко. Даже если Иран прекратит боевые действия практически сразу после их начала, это уже не спасет Тегеран. Все страны проамериканской коалиции начнут ликвидацию иранской государственности — как в виде новых, убийственных для Тегерана санкций, так и в виде создания новых военных баз вокруг Ирана. Иран окажется под реальным колпаком навсегда, и рано или поздно будет уничтожен как режим», — подчеркнул собеседник Minval.az.

Большая ошибка, по словам Савина, состоит в том, что нынешнее руководство Ирана восприняло уход США из Афганистана, как знак для геополитического усиления своей позиции в регионе.

«Очевидно, это так, ибо заметна связь между этими событиями в регионе. Но это — совершенно ложный вывод Тегерана», — уверен Савин.

Кроме того, по его словам, Тегеран, совершенно забыл об очень серьезном союзнике Баку в регионе – Великобритании.

«Лондон традиционно поддерживает безопасность Баку, это связано с его экономическими интересами в регионе. Баку и Лондон, по сути, геополитические партнеры, и Иран очень опрометчиво скинул данный факт со щитов, но такая «забывчивость» может обернутся для Ирана серьезными последствиями», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров