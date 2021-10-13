«Зеленая энергия» приобретает все большее значение в Азербайджане

Потенциал возобновляемых источников энергии в настоящее время оценивается в 27 000 МВт. Из них 3 000 МВт приходится на энергию ветра, 23 000 МВт – на солнечную энергию, 380 МВт – на биоэнергетику и 520 МВт – на горные реки. Эти оптимистичные оценки также отражены в недавнем отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии. В 2020 году общее производство электроэнергии в Азербайджане составило 25 млрд кВт/ч, при этом доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, составила 6%. Долгосрочной целью является увеличение этой доли до 30%, что также подкрепляется событиями, произошедшими в этом направлении в последние месяцы.

Первые пилотные проекты с участием иностранных инвесторов

В 2020 году после многоэтапного процесса отбора Азербайджан заключил стратегическое сотрудничество с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (Объединенные Арабские Эмираты). ACWA Power построит ветровую электростанцию мощностью 240 МВт в самом ветреном регионе страны – Хызы. Компания Masdar построит солнечную электростанцию мощностью 230 МВт рядом с поселком Алят (вдоль Каспийского моря). Уже подписаны первые контракты («Инвестиционный договор», «Договор купли-продажи энергии» и «Договор подключения к передающей сети»), при этом предусмотрена так называемая модель оператора «Build, Own & Operate». Эти два масштабных проекта предусматривают общие инвестиции в размере 400 миллионов долларов США и, как крупнейшие станции Азербайджана в будущем, должны покрыть 5 % текущей потребности страны в энергии. Параллельно ведутся переговоры с другими компаниями и инвесторами: ведь известно, что существенное увеличение доли возобновляемых источников энергии в валовом конечном энергопотреблении требует дальнейших частных (иностранных) инвестиций.

Расширение международного сотрудничества

Совместно с Европейским банком реконструкции и развития реализуется проект «Аукционы по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане». Помимо прочего, разрабатываются правила аукциона, условия и формы контракта, а также определяются подходящие местоположения для инвестиций. Планируется, что Азербайджан организует строительство ветровых и солнечных парков общей мощностью около 1 000 МВт через аукционы. Параллельно ведется сотрудничество с Международной финансовой корпорацией в составе группы Всемирного банка в связи с созданием плана развития морских ветроэнергетических установок в Каспийском море. Кроме того, Министерство энергетики совместно с Азиатским банком развития реализует пилотный проект по установке фотоэлектрической установки мощностью 100 кВт на озере Беюкшор и разработке бизнес-моделей для частного сектора по установке солнечных панелей.

«Зеленая» энергетическая зона на освобожденных территориях

В последние месяцы интенсивно анализируется потенциал возобновляемых источников энергии в Карабахе и прилегающих регионах. В отношении солнечной энергии были определены восемь районов, где общий потенциал для строительства солнечных электростанций оценивается более чем в 4 000 МВт. Что касается ветровой энергии, то предполагается, что первоначальный потенциал ветровой энергии составит 500 МВт: в горной части Лачинского и Кельбаджарского районов имеются обширные территории со среднегодовой скоростью ветра 7-8 м/с на высоте 100 м над уровнем моря. Наконец, 25% местных водных ресурсов Азербайджана поступает из Карабаха. Уже проведена определенная подготовка к началу ремонтно-восстановительных работ на некоторых малых гидроэлектростанциях. Гюлябирдская электростанция мощностью 8 МВт на реке Хакари в Лачине также недавно вступила в строй.

3.6.2021 между Министерством энергетики и British Petroleum (BP) было заключено соглашение о сотрудничестве для оценки и реализации проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангелане/Джебраиле. Таким образом, соглашение закладывает основу для создания зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях и призвано проложить путь для иностранных инвестиций в Карабах.

Совершенствование нормативно-правовой базы

В последние месяцы также были приняты многочисленные законодательные акты, направленные на улучшение институциональной и правовой базы. Основная цель – способствовать использованию возобновляемых источников энергии и стимулировать частные инвестиции в этот сектор. Также стоит упомянуть указы президента «Об ускорении реформ в энергетическом секторе» от 29.5.2019 и «О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии» от 5.12.2019, последний из которых предусматривает создание правительственной комиссии, на которую возлагается координация и контроль за реализацией вышеуказанных пилотных проектов. Также указом президента № 1159 от 22.9.2020 при Министерстве энергетики было создано Агентство по возобновляемой энергии, отвечающее за реализацию государственной политики в области возобновляемой энергетики. Особого внимания заслуживает закон «Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии», принятый 31.5.2021. Другие законопроекты в настоящее время находятся на рассмотрении.

Наконец, следует отметить стратегию «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития», принятую указом президента от 2.2.2021. Раздел 5 данной стратегии предусматривает расширение использования возобновляемых источников энергии и учет принципов «зеленой энергетики» во всех соответствующих секторах экономики. Продвижение возобновляемых источников энергии, безусловно, поможет государству выполнить свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением о защите климата 2015 года.

ОРХАН ИСМАИЛОВ, Юрисконсульт магистр

работает в LGP с 2012 года юридическим консультантом и региональным менеджером по Азербайджану, сопровождает международные проекты, связанные с Азербайджаном, в области международного коммерческого права, инфраструктуры, а также основных прав и прав человека. Орхан Исмаилов активно способствует развитию экономических отношений между Австрией и Азербайджаном; консультирует клиентов в том числе на азербайджанском, французском и русском языках.