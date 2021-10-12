Третья доза вакцины значительно повышает иммунитет, уверяет замминистра

Третья доза вакцины от коронавируса в первую очередь показана гражданам в возрасте старше 60 лет и медицинским работникам, входящим в группу риска. На последующем этапе к вакцинации третьей дозой будут привлечены и другие категории граждан.

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Об этом сказал во вторник заместитель министра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов, передает Trend.

По его словам, третья доза вакцины значительно повышает иммунитет.