Около 50 человек доставили в полицию после столкновений на акции против роста стоимости жизни в Милане, почти половина из них – несовершеннолетние, сообщает ANSA.

Беспорядки охватили площадь Дуомо и соседние улицы в центре города. Группы участников забрасывали полицейских камнями и петардами, громили магазины и устраивали поджоги. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы.

По предварительным данным ANSA, ранения получили пятеро полицейских. Медики оказали помощь примерно 20 людям в районе площадей Дуомо и Кордузио, около половины из них доставили в больницы.

Демонстрацию организовало движение Italia in Piazza. Участники выступали против дорогого топлива, низких зарплат, а также проблем в государственных школах и здравоохранении.

Беспорядки произошли также в Турине и Болонье. Там ранения и ушибы получили 36 сотрудников правоохранительных органов. Четверых несовершеннолетних арестовали по обвинению в сопротивлении, еще десятерых человек доставили в полицию для разбирательства.

Протесты в Милане прошли на фоне недовольства ростом стоимости жизни и жилищным кризисом в Европе. В разных странах Евросоюза в последнее время также проходят акции с требованиями сделать жилье доступнее и сдержать рост цен.

