Одобрение работы президента США Дональда Трампа упало до рекордно низких 33%, а преимущество демократов над республиканцами в борьбе за Палату представителей выросло до 8% за две недели до промежуточных выборов, показал опрос The Washington Post, ABC и Ipsos.

По данным исследования, рейтинг Трампа снизился на 4% с июля и на 8% по сравнению с октябрем 2025 года.

Демократы сейчас опережают республиканцев в борьбе за контроль над Палатой представителей на 8%. В июле разрыв составлял всего 3%. Недовольство республиканцами участники опроса связывают прежде всего с политикой Трампа и ростом инфляции на фоне войны с Ираном. При этом 65% респондентов считают военную операцию против Тегерана ошибкой.

Почти половина опрошенных – 48% – заявили, что после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году их финансовое положение ухудшилось. Это самый высокий показатель среди всех президентов США за всю историю подобных опросов The Washington Post и ABC, которые проводятся с 1986 года.

Опрос провели 9–13 октября среди 2545 совершеннолетних жителей США.