Министр финансов США Скотт Бессент обратил внимание на возможности европейских стран НАТО по поставкам Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.
По его словам, у европейских союзников есть такие системы, однако они не спешат передавать их Киеву.
«Когда президент (Украины Владимир) Зеленский просит Patriot, у европейских членов НАТО их предостаточно. Почему они не спешат передавать эти системы? Где Германия?» – заявил Бессент в интервью NBC News.
Американский министр также обвинил Зеленского в создании ложной дилеммы, заявив, что целью должно быть завершение войны дипломатическим путем.
«Президент (США Дональд) Трамп ясно дал понять, что хочет положить этой войне конец, что она должна завершиться… Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, (заявив,) что Украина должна победить. Война должна закончиться. И это будет сделано за счет урегулирования путем переговоров. Президент Трамп работает над этим каждый день», – отметил министр.