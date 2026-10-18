Министр финансов США Скотт Бессент обратил внимание на возможности европейских стран НАТО по поставкам Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

По его словам, у европейских союзников есть такие системы, однако они не спешат передавать их Киеву.

«Когда президент (Украины Владимир) Зеленский просит Patriot, у европейских членов НАТО их предостаточно. Почему они не спешат передавать эти системы? Где Германия?» – заявил Бессент в интервью NBC News.

Американский министр также обвинил Зеленского в создании ложной дилеммы, заявив, что целью должно быть завершение войны дипломатическим путем.