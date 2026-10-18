Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мирных переговорах, а обвинения в адрес США в предательстве Киева из-за решений в энергетической сфере – «клоунада», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном – это вопрос, который касается Москвы и Вашингтона. Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение, то это уже не из области энергетической безопасности, это из области самопиара и клоунады очередной», – заявил Лавров.

По его словам, меры по стабилизации мировых энергетических рынков будут обсуждаться в том числе на саммите стран – экспортеров газа в Москве с участием президента России Владимира Путина.

Кроме того, глава российского МИД обвинил Зеленского в нежелании вести переговоры и заявил, что Киев неоднократно срывал мирный процесс. В качестве примера он упомянул саммит в «нормандском формате», который прошел в Париже в 2019 году с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.



