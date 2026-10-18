Великобритания намерена и дальше усиливать санкционное давление на Россию, несмотря на решение президента США Дональда Трампа приостановить введение новых ограничений, заявила министр здравоохранения страны Иветт Купер в интервью Sky News.

«Мы придерживаемся иного подхода к необходимости дальнейшего усиления санкций и продолжим его придерживаться», – сказала Купер.

Она подчеркнула, что Лондон рассматривает безопасность Украины как собственный интерес Великобритании.

«Мы всегда четко заявляли, что безопасность Украины – это также наша безопасность. Это безопасность Европы. Это также безопасность Великобритании», – отметила министр.

По словам Купер, Лондон продолжит добиваться усиления давления на Москву. При этом она воздержалась от прямой критики Трампа, подчеркнув, что британское правительство должно играть важную дипломатическую роль в объединении стран НАТО для поддержки Киева.