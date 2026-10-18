Великобритания намерена и дальше усиливать санкционное давление на Россию, несмотря на решение президента США Дональда Трампа приостановить введение новых ограничений, заявила министр здравоохранения страны Иветт Купер в интервью Sky News.
«Мы придерживаемся иного подхода к необходимости дальнейшего усиления санкций и продолжим его придерживаться», – сказала Купер.
Она подчеркнула, что Лондон рассматривает безопасность Украины как собственный интерес Великобритании.
«Мы всегда четко заявляли, что безопасность Украины – это также наша безопасность. Это безопасность Европы. Это также безопасность Великобритании», – отметила министр.
По словам Купер, Лондон продолжит добиваться усиления давления на Москву. При этом она воздержалась от прямой критики Трампа, подчеркнув, что британское правительство должно играть важную дипломатическую роль в объединении стран НАТО для поддержки Киева.
«Я могу рассказать о своих твердых личных взглядах на поддержку Украины и о коллективной позиции нашего правительства. Но мы также должны признавать важнейшую дипломатическую роль, которую премьер-министр и остальная часть правительства должны играть, объединяя всех ради поддержки Украины. Это крайне важно», – заявила Купер.