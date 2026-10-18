Россия 76 раз атаковала энергетические и нефтегазовые объекты Украины за неделю после объявления американским лидером Дональдом Трампом «энергетического перемирия», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, в ночь на 18 октября российские войска нанесли удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. В результате десятки тысяч семей остались без электричества.

«С момента как американский президент объявил об энергетическом перемирии неделю назад, целенаправленно ударил по украинской энергетике и нефтегазовому сектору уже 76 раз», – подчеркнул глава государства.

Он указал, что энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденные объекты и вернуть свет потребителям. В ту же ночь российские войска атаковали жилые дома в одном из украинских регионов. По данным, приведенным Зеленским, погибли два человека, еще 12 получили ранения, в том числе двое детей. Утром под удар попало сельскохозяйственное предприятие на Волыни. На месте работают соответствующие службы.

Всего за прошедшую неделю российские войска применили против Украины около 2700 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 66 ракет. Большинство ракет были баллистическими, указал глава государства.

«Главные цели этих ударов – именно энергетика, россияне пытаются создать блекаут. И Америка должна видеть, что Россия не делает шаги навстречу в ответ на снятие санкций или соглашения», – отметил президент Украины.

По его мнению, Москва воспринимает сигналы о возможных экономических выгодах и соглашениях как признак того, что продолжение войны может быть для нее выгодным.