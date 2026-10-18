Президент США Дональд Трамп выразил «полную и безоговорочную поддержку» премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху накануне парламентских выборов, назвав его «великим премьер-министром-воином» и сильным партнером в противостоянии Ирану.

По словам Трампа, военный и финансовый потенциал Ирана был систематически разрушен. Он также заявил, что в случае избрания другого израильского лидера США, возможно, придется самостоятельно завершать начатое против Тегерана, добавив, что не склонен этого делать.

Американский президент похвалил Нетаньяху за стойкость под давлением и завершил свое обращение словами: «Биби Нетаньяху никогда вас не подведет!»

Нетаньяху поблагодарил Трампа за масштабную поддержку и пообещал в ближайшие два года завершить начатое и ликвидировать ядерную программу Ирана.

«Вместе мы добились больших результатов, и вместе – в течение следующих двух лет — завершим начатое и ликвидируем ядерную программу Ирана», – заявил израильский премьер.

Он также выступил с предвыборным призывом, противопоставив правый политический курс палестинскому вопросу и иранской ядерной угрозе.