Беспорядки во Франции привели к задержанию как минимум 855 человек в Париже и еще 17 в Лиможе, где накануне радикалы подожгли здание мэрии, сообщает BFMTV.

Столкновения протестующих с полицией привели к ранениям среди сотрудников правопорядка: в Париже пострадали 13 полицейских и двое пожарных. Среди участников марша также есть погибший – одному из протестующих стало плохо, он скончался в отделении неотложной помощи.

На фоне беспорядков во Франции резко выросло число случаев мародерства. По данным France 24, злоумышленники под прикрытием протестов громили ювелирные салоны, магазины дорогой одежды и косметики, а также пекарни.

В Марселе пожарным удалось предотвратить возгорание в обувном магазине. В Лилле мародеры проникли в магазин Apple, а в Ницце – в магазины спортивной одежды и мотосалон.

Некоторые участники беспорядков разбрасывали награбленное по улицам и били витрины.

