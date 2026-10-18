Азербайджан отмечает шестую годовщину освобождения Худаферинского моста и прилегающих территорий Джебраильского района от армянской оккупации.

Восемнадцатого октября 2020 года азербайджанская армия освободила древние мосты через реку Араз на границе с Ираном, а также села Гаджилы и Гаджи Исаглы. После 27 лет оккупации над Худаферинского моста вновь подняли государственный флаг Азербайджана.

Худаферинский мост – средневековое сооружение, которое соединяет берега Араза и относится к числу значимых памятников исторической архитектуры Азербайджана. Мост находился на важных торговых путях, в том числе на маршрутах Великого шелкового пути, и веками помогал поддерживать связи между Кавказом и территориями к югу от реки.

Он имеет 15 арок. По данным ЮНЕСКО, он относится к XI–XII векам, хотя его основание могло появиться значительно раньше. В азербайджанских исторических источниках также встречается версия, согласно которой мост построил в 1027 году правитель Фазл ибн Мухаммед.

Другой мост, состоящий из 11 арок и входящий в комплекс, предположительно был перестроен в XIII веке во времена Ильханидов на месте более древнего сооружения. До наших дней сохранились три центральные арки: прибрежные пролеты разрушили в 1930-х годах. Мост сложен из камня, а его опоры стоят на естественных скальных выступах в русле реки. Благодаря этому строителям удалось создать прочную конструкцию, способную выдерживать движение людей и тяжелых караванов.

Худаферинский мост имеет не только архитектурную, но и историческую ценность: на протяжении столетий он служил важным переходом через Араз и связывал разные регионы. После оккупации Джебраильского района в 1993 году сооружение пришло в упадок, им перестали использоваться. В октябре 2020 года мост и расположенное рядом село Худаферин вернулись под контроль Азербайджана.