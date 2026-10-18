В Баку и на Абшеронском полуострове 19 октября ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 28,4 м/с, а на следующий день в горных и предгорных районах Азербайджана прогнозируют ливни, грозы и град. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В столице и на Абшеронском полуострове объявлено оранжевое предупреждение, а в ряде регионов будет действовать желтое предупреждение.

В Газахе, Товузе, Гяндже, Агстафе, Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Хызы, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Губе, Гусаре, Гобустане, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике и Ярдымлы порывы западного ветра могут достигать 20,7 м/с.

Кроме того, 20 октября в горных и предгорных районах страны ожидаются дожди, местами – сильные ливни с грозами и градом.

Из-за обильных осадков на некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны паводки и сели.