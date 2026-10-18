В Литве неизвестные попытались поджечь компанию, на территории которой хранится оборудование связи Starlink, а в ту же ночь в стране обнаружили обломки неизвестного беспилотника, сообщил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

По словам главы правительства, поджог не удался, поскольку компания усилила меры безопасности после предупреждения властей о возможных нападениях.

В ту же ночь в Литве обнаружили обломки неизвестного дрона. После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители, однако сбить его не удалось из-за погодных условий.

Синкявичюс созвал на 19 октября заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности.