Турция рассчитывает получить часть российского дизельного топлива, которое будет поставляться на внешние рынки в рамках договоренностей с США, сообщил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Kanal 7.

«Последние несколько месяцев Россия вводила ограничения на экспорт дизельного топлива. (Недавно) было заключено соглашение с (президентом США Дональдом) Трампом по поводу дизельного топлива. Это соглашение предусматривает, что часть дизельного топлива будет поставляться в Турцию, а часть – в Америку. В рамках наших переговоров мы (договорились, что) будем получать часть этого дизельного топлива», – сообщил министр.