Власти Албании располагают доказательствами иностранного влияния на нестабильную ситуацию в стране, в частности, вмешательства России и Ирана в массовые протесты, заявил премьер-министр страны Эди Рама.

«У нас есть много доказательств иностранного вмешательства… За масками скрываются все те, кто желает Албании зла, кто хочет заполучить Албанию только для себя», – заявил Рама.

По словам премьера, власти изучают активность в социальных сетях и распространение дезинформации.

«У нас много информации о вмешательстве иностранных сил в социальные сети. Среди тех, кто стоит за этим, есть и Иран», – отметил глава правительства.

Говоря о влиянии России на внутреннюю ситуацию, Рама упомянул публикацию кремлевского идеолога Александра Дугина, поддержавшего протесты в Албании.

Рама также сообщил о предполагаемой попытке атаки беспилотника на здание правительства. По его словам, за два дня до выступления был обезврежен дрон со взрывчаткой, который направлялся к зданию премьер-министра. Как заявил глава правительства, целью атаки могло быть возгорание во внутреннем дворе.

«Бог знает, какими могли быть последствия. Ни один несовершеннолетний не стал бы это планировать – за этим стоит иностранная рука», – сказал.

Премьер заявил, что происходящее угрожает не только его правительству, но и европейскому будущему Албании.

Рама также отверг требования уйти в отставку, подчеркнув, что власть должна меняться на выборах, а не в результате уличного насилия.

Протесты в Тиране продолжаются на фоне недовольства коррупцией, социальными проблемами и действиями правительства. Участники акций требуют отставки премьера. Во время столкновений демонстранты бросали в полицейских камни и куски тротуарной плитки, а также повреждали здания. На этом фоне в центре Тираны начали убирать тротуарную плитку, которую протестующие использовали в качестве снарядов. На бульваре «Мучеников нации» работали экскаваторы и муниципальные службы.