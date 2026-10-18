Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка российского лидера Владимира Путина со стороны США стала бы «исторической ошибкой», и раскритиковал решение американского президента Дональда Трампа ослабить санкции против России.

«Если США поддержат Путина – это, я имею в виду, невероятно. Это трагедия, историческая ошибка и большая трагедия», – заявил Зеленский в интервью NBC News.

По словам украинского лидера, снятие ограничений укрепляет возможности Москвы продолжать войну против Украины. При этом он отметил, что за последний год российская армия не смогла добиться успеха на поле боя.