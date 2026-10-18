Украина пока не получила доступ к военной спутниковой системе Starshield, которую запрашивала для нанесения ударов вглубь России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Украина хочет получить доступ к Starshield. Украинцы просили предоставить им такой доступ, чтобы наносить удары вглубь России. На данный момент у них нет доступа к этой системе», – сказал Рубио журналисту Magno News.

Он уточнил, что Starlink и Starshield – разные системы. По словам госсекретаря, Starlink является коммерческим продуктом, а Starshield – оборонной системой, которую использует американская армия.

Рубио также отверг обвинения в том, что администрация США намеренно ограничила работу Starlink на Украине.

«Это не имеет никакого отношения к Белому дому. Это категорически неправда. Никто в Белом доме не приказывал замедлять интернет или снижать скорость соединения, чтобы определенные беспилотники не могли им пользоваться», – заявил госсекретарь.

Он добавил, что, насколько ему известно, работа Starlink уже восстановлена.