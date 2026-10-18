Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в президенты Флориан Филиппо обвинил главы государства Эммануэля Макрона в беспорядках по всей стране и призвал его уйти в отставку. Об этом пишут французские СМИ.

Филиппо заявил, что к нынешней ситуации привела политика действующего правительства. По его словам, власти десятилетиями допускали массовую миграцию людей, не способных к ассимиляции и которых «приучили ненавидеть Францию».

Во время проходящих по всей стране демонстраций протестующие также поднимали плакаты с призывами к революции и скандировали «Макрон, уйти в отставку».

На фоне беспорядков в Париже задержали более 850 человек. Еще 160 человек задержали в Лионе, 69 – в Лилле и 17 – в Лиможе.