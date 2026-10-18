Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости, пожелав стране мира и процветания.
«Искренне поздравляем азербайджанский народ с Днем восстановления независимости Азербайджанской Республики. Желаем Азербайджану прочного мира, благополучия и процветания, а его народу – счастья и благоденствия. С Днем восстановления независимости!» – говорится в заявлении израильского диппредставительства.
Azərbaycan Respublikasının Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını səmimiyyətlə təbrik edirik.
Azərbaycana davamlı sülh, rifah və tərəqqi, xalqına isə xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayırıq.
Müstəqilliyin Bərpası Gününüz mübarək olsun! https://t.co/SAaWKKrxRa
— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) October 18, 2026