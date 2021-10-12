TƏBIB: Бустерная доза вакцины снижает смертность от коронавируса в 20 раз

В последнее время наблюдается снижение числа выздоровевших от коронавируса по сравнению с предыдущим периодом, заявил инфекционист-гепатолог Мардан Алиев.

По его словам, в настоящее время снова наблюдается рост числа инфекций: «С самого начала было ясно, что осенью увеличится число инфицированных. К лету, ситуация может улучшиться. Невозможно точно предсказать темп роста. Во всяком случае, он будет не таким, как в прошлом году и до этого».

Инфекционист сказал, что вначале люди сомневались, насколько вакцины защищают от коронавируса: «Позже, благодаря исследованиям, стало ясно, что вакцины в достаточной степени защищают людей от заражения вирусом и тяжелого течения болезни. Недавние исследования уже прояснили важность третьей (бустерной) дозы. Бустерная доза предотвращает осложнения и смерть в 19-20 раз.

Это означает, что у получивших бустерную дозу людей случаи осложнений близки к нулю. Как правило, ее следует вводить через 3-4 месяца после CoronaVaс и максимум через 6 месяцев после Pfizer. Потому что через 5-6 месяцев после второй дозы человек может заболеть и тяжело перенести вирус. По этой причине рекомендуется вводить третью дозу».

Врач-инфекционист рабочей группы TƏBIB по инфекционным заболеваниям Натиг Алиев сообщил «Report» о том, что третью дозу следует назначать лицам старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания и работающим в сферах, входящих в группу высокого риска (сфера здравоохранения, образования, сектор обслуживания граждан и др.): «Люди думают, что если они болеют сахарным диабетом, страдают аллергией, то им нельзя прививаться. Это необоснованно. Гражданин может обратиться с целью получения сертификата о противопоказаниях, выдача которого возможна только после осмотра врачебной комиссией».