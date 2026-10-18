Украина и США готовят новые дипломатические шаги, которые должны приблизить завершение войны с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский после телефонных переговоров со спецпосланниками Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, которые строятся на доверии. Все со своей стороны для этого делаем и для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет», – говорится в публикации Зеленского в Telegram.

По его словам, собеседники обсудили итоги последней встречи украинской и американской делегаций во Флориде.