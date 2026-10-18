Иран готов к новому военному противостоянию с США и Израилем и даст масштабный и неожиданный ответ в случае новой атаки, заявил новый глава Минобороны страны Мехрдад Ахлаги-Кетабчи.

«Если американско-сионистский враг вновь допустит ошибку в расчетах, ответ иранского народа и бойцов ислама будет неожиданным и масштабным», – заявил Ахлаги, выступая перед депутатами парламента.

Министр также обратился к президенту США Дональду Трампу, предупредив о последствиях возможного применения против Ирана мощной американской авиабомбы GBU-43/B, известной как «мать всех бомб».

«Президенту США следует сосредоточиться на том, чтобы обеспечить безопасный вывод своих войск из нашего региона. Если он сбросит хотя бы одну бомбу, ему придется посмотреть, сколько его солдат вынесут из региона в горизонтальном положении», – отметил глава иранского Минобороны.

По словам Ахлаги, Тегеран уже принял необходимые меры на случай подобного развития событий и уверен в своих силах. Он также предупредил, что Вашингтон столкнется с последствиями, если перейдет от угроз к реальным действиям.

Отдельно министр рассказал о планах по укреплению оборонной промышленности Ирана. По его словам, новые военные предприятия будут размещать в защищенных сооружениях, в том числе внутри гор, чтобы снизить уязвимость производств перед возможными ударами.

Ахлаги также пообещал ускорить развитие военных технологий и расширить сотрудничество с частными технологическими компаниями, чтобы укрепить собственное производство вооружений.