Президент США Дональд Трамп призвал Францию закрыть границы, так как массовая иммиграция разрушает страну.

«Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей, чьи сердца полны ненависти, разбила вдребезги эту некогда великую страну. Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!» – написал Трамп в Truth Social.

Накануне в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс.

В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании 1,8 тыс. человек по всей стране и пообещал, что власти продолжат преследовать всех, кто участвовал в погромах и грабежах.