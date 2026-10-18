Арестованный по подозрению бывший глава немецкой разведки Аугуст Ханнинг, которого антиазербайджанские круги поспешили связать с Баку, годами поддерживал контакты с экс-секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

После выхода на пенсию в 2009 году Ханнинг продолжал общаться с бывшим главой ФСБ и секретарем Совбеза России. Их встречи состоялись как минимум в 2014, 2016 и 2019 годах. С 2015 по 2019 год Ханнинг не менее семи раз посещал Россию.

В 2016 году он выступал за сотрудничество с Москвой, а также предлагал особую модель урегулирования вопроса Крыма.

Адвокат Ханнинга подтвердил его встречи с Патрушевым, однако заявил, что они были направлены на предупреждение Москвы о последствиях ее действий в Украине.