Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в соцсетях публикацией по случаю 18 октября – Дня восстановления независимости.

Восемнадцатого октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики», закрепивший восстановление независимости страны после распада СССР.

Документ подтвердил преемственность современного Азербайджана по отношению к Азербайджанской Демократической Республике, существовавшей в 1918–1920 годах.

29 декабря 1991 года в стране прошел всенародный референдум, на котором граждане поддержали государственную независимость Азербайджана.

В октябре 2021 года в законодательство внесли изменения: 18 октября стало официально отмечаться как День восстановления независимости, а 28 мая – как День независимости Азербайджана.

