США возобновили обмен разведданными с Украиной после перерыва, который оставил Киев без предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе NBC Meet the Press.

«Мы очень признательны за это. Теперь все работает», – сказал Зеленский.

Он указал, что во время трехдневной паузы Украина не получала американских предупреждений о российских пусках баллистических ракет.