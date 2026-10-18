США возобновили обмен разведданными с Украиной после перерыва, который оставил Киев без предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе NBC Meet the Press.
«Мы очень признательны за это. Теперь все работает», – сказал Зеленский.
Он указал, что во время трехдневной паузы Украина не получала американских предупреждений о российских пусках баллистических ракет.
«У нас есть десятки стран, которые нам помогают. Но только у Соединенных Штатов есть эта уникальная разведывательная информация, которая позволяет предупреждать нас, когда Россия применяет баллистические ракеты», – пояснил украинский президент.