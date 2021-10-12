Диалог: политический трансформер

7 мая по инициативе Администрации Президента была организована совместная поездка руководителей политических партий в Шушу. Не могу оставить без внимания это событие. Должен признаться, хотелось бы, чтобы подобные инициативы не забывались, более того, они должны находить свое отражение в современных учебниках по прикладной политологии. Напомним, что первая совместная поездка лидеров партий была организована 17 марта. Тогда наши политики посетили город Агдам. Таким образом, не смотря на не совсем адекватную реакцию радикалов, власть принципиально продолжает расширять багаж традиций политического диалога.

В предыдущих публикациях мы затрагивали различные ценностные проявления политического диалога. Напомним некоторые из них: диалог как фактор демократических отношений, диалог как фактор обособления значимости политических партий, диалог как фактор консолидации, диалог как критерий политического профессионализма, диалог как методологический инструментарий построения новой политической конфигурации и т.д. Согласитесь, что только уже эти перечисленные формы ценностного проявления политического диалога доказывают его неиссякаемую актуальность. Более того, подобные инициативы власти, а также демонстрируемая последовательность в действиях позволяют нам констатировать факт формирования, так называемой «Азербайджанской модели» политического диалога. Диалог анонсирует открытость власти и является свидетельством наличия намерений в углублении демократических традиций политико-общественных отношений.

Именно в контексте «азербайджанской модели» политического диалога, как раз и хотелось бы поговорить об иной, не менее значимой и даже, в своем роде, уникальной особенности этой условной модели. Принципиальная последовательность инициатив власти и их массовость ведут нас к тому, что спустя некоторое время диалог сам по себе превратиться в самостоятельную политическую силу. Диалог перестанет зависеть от субъективного отношения к нему некоторых политических сил. Но и это не является самой главной перспективой политического диалога.

Философская сущность диалога априори игнорирует радикализм и антагонизм. Диалог позволяет, оставаясь при своем мнении, вести предметную дискуссию и внести свой личный вклад применительно к определению механизмов реализации стратегически значимых задач. Участники диалога, даже не смотря на возможную методологическую разность в подходах, сами того не подозревая, выступают в качестве единой силы. Именно на этом этапе и происходит перевоплощение диалога. Благодаря данному видению диалог перестает быть просто дискуссионной площадкой.

Таким образом, диалог — это не слияние, в котором участники теряют свой индивидуальный статус, а консолидация потенциалов, благодаря которому каждый из его участников вносит свой вклад в реализации стратегически важных для государства задач. Консолидация демократических сил, как раз и представляет собой основную угрозу для представителей радикальной оппозиции. Разобщенность общества является идеальной средой для развития радикальных взглядов. Поэтому они панически выступают против любого проявления интеграционных тенденций, в том числе и политического диалога.

Предпринимаемые меры позволяют нам надеяться на то, что спустя некоторое время мы сможем наблюдать качественно новый этап в эволюционном развитии политического диалога. Все участники политического процесса, оставаясь на своей «беговой дорожке», будут двигаться в одном направлении. Этим направлением является развитие азербайджанского общества и обеспечение сохранности нашей государственности. В этом и заключается пример идеального практического проявления политического диалога.

Диалог тем самым является «политическим трансформером», который позволяет всему политическому многообразию страны в нужный момент выступить единой силой. Во время 44 дневной Войны мы уже имели возможность наблюдать тот факт, когда все политические силы объединились и выступили единой стороной. Именно в этом качестве политического диалога таится следующая угроза для внешних сил, для которых также как и для радикалов стратегической целью является раскол общества. Диалог препятствует разобщенности общества. Если мы обратимся к международному опыту, то станет очевидным, что разобщенность общества является первым шагом в реализации технологий «цветных революций».

В данном контексте мы можем говорить, что политический диалог – это естественный иммунитет против внешних деструктивных попыток вмешательства во внутриполитические вопросы страны. Таким образом, «диалог» перевоплощается и уже сам становится одной из полноценных сторон политических отношений. Быть активным участником политических процессов означает быть в диалоге. Тем самым, все участники диалога выступают уже в качестве одной из сторон политического процесса.

Асиф Адиль