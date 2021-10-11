Вам нравится такой Колеров?

Модест Колеров, «крестный отец» агентства «Регнум», в очередной раз напомнил о себе. И разразился длинным опусом на тему «Россия, Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах. Что случилось сегодня? Что будет завтра? Что нужно России?»

Понятна и «теневая сторона». Уже 12 октября пройдут переговоры Владимира Путина и вызванного в РФ «на ковёр» Никола Пашиняна. И вот в аккурат к этой встрече господин Колеров, который еще не забыл те времена, когда занимал пост советника российского президента, решил подсказать Владимиру Владимировичу, что происходит в Карабахе и как должна вести себя в этом регионе Россия.

Не станем подробно останавливаться на попытках Колерова «уравнять» в вопросе сотрудничества с Гитлером Мамеда Эмина Расулзаде и платного агента СД Гарегина Нжде и анализировать совсем уж смехотворные попытки Колерова представить Нжде «протурецским повстанцем». Оставим в стороне недоумение Модеста Алексеевича, почему Азербайджан не стал продолжать наступление и устраивать «этническую чистку» в Ханкенди, и иронизировать, что для Модеста Алексеевича оказалось непостижимым, что в Баку не стали превращать войну в бойню и предпочли договориться и освободить Агдам, Кельбаджар и большую часть Лачинского района без единого выстрела. Понятно, что Колеров и ему подобные с упоением рисовали азербайджанцев «кровожадными дикарями», которые только спят и видят, как бы «покрошить» как можно больше многострадальных армян, а в реальности Баку повёл себя совсем по-другому, начиная от использоваться дорогущего высокоточного оружия, чтобы свести к минимуму «сопутствующий ущерб», и заканчивая договоренностями, заключёнными в ночь с 9 на 10 ноября. Куда серьёзнее, что рухнули другие планы, которые в той «тусовке», куда входил Колеров, считали уже едва ли не свершившимся фактом.

А вот тут надо повнимательнее. Как бы ни хотелось Модесту Алексеевичу уйти в отрыв от реальности, даже на страницах «Регнума» нести, пардон, околесицу можно только до определенного предела. Колеров вынужден то ли признавать сквозь зубы, то ли проговаривается: «Ильхам Алиев победил», армянская сторона так и не превратила ни Шушу, ни Гадрут в «очаги упорной обороны» и т.д. Надежд армянской тусовки на Иран Колеров не разделяет и даже констатирует: «…Запад будет благодарен «одной нации — двум государствам», Турции и Азербайджану (плюс — Северному Кипру) за их конфликт с Ираном. И будет ещё более беззубым в проблеме Карабаха. Но вряд ли Минская группа даже в принципе — даже в идеале — посмеет желать отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана…», советуя тем самым не очень-то надеяться на Минскую группу. А дальше произносит нечто совсем уж крамольное: «Армения Пашиняна — не союзник России, а получатель её льготного (по ценам ОДКБ) вооружения. Армения сегодня бессильна даже обозначать баланс сил в Закавказье, который был полезен для безопасности России. Базы России в армянских Гюмри и Эребуни защищают сами себя, а не стратегические границы России, уже и без того защищаемые её базами в Абхазии и Южной Осетии». Более того, к вящему возмущению Колерова, «Армения сама не защищает свои границы, даже те, которые она считает своими, она отступает, она уже фактически отступила от них внутрь страны на десятки тысяч квадратных километров». И вообще «Армения теряет независимую государственность».

Здесь, конечно, надо бы напомнить господину Колерову, что о независимой государственности Армении и до второй карабахской войны можно было говорить только с очень большой натяжкой. Но важно другое. Армения не на шутку разочаровала и Колерова, и тех, кто за ним стоит. В самом деле, в то время, как министр обороны пашиняновской Армении обещал «новую войну за новые территории», здесь не сомневались, что вот еще немного — и Армения, накачанная российским оружием, доставленным под видом не то «кирпичей и черепицы», не то «гуманитарной помощи», перейдёт в наступление, ее танки, собранные в оккупированном Карабахе в количествах, превышающих то, что вообще полагалось иметь Еревану по квотам ДОВСЕ, войдут в азербайджанские оборонительные порядки, как горячий нож в масло, займут Гянджу, Барду, Тертер, Азербайджану наверняка будет не до Южного газового коридора и прочих мегапроектов, если, конечно, вообще удастся сохранить свою государственность — а «в поле» события идут совсем не по плану. Проще говоря, Армения не на шутку разочаровала не просто лично Модеста Алексеевича, а весь тот фланг политического спектра, где строили масштабные геополитические планы с опорой на вручённую Армении бронетанковую «дубину» made in Russia, и не только потому, что Пашинян теперь ведёт переговоры то с Грузией, то с Литвой, то с Чехией. Провалом закончились завязанные на Ереван планы военной экспансии. И что делать теперь? Признавать поражение любимого форпоста Москвы, которого Кремль завалил оружейными подарками и которому выпестовал армию? Колеров может, конечно, валить все на Пашиняна или изобретать смехотворные версии, будто бы «Карабах» не задействовал весь свой военный потенциал, но спрятать правду не получается. Как вынужден констатировать тот же Колеров, мандат российских миротворцев пока еще не согласован, и срок их пребывания истекает через четыре года. Добавим от себя: на страницах того же «Регнума» эксперты уже признают, что российским миротворцам, весьма вероятно, не удастся задержаться в Карабахе на долгий срок, а глава совбеза Армении Армен Григорян признает: да, Ереван и Москва ведут переговоры и обсуждают, что делать, если Азербайджан не даст согласия на продление срока пребывания миротворцев РФ в Карабахе. И в результате, как проговаривается Колеров, «под гарантии России в Карабах вернулись десятки тысяч армян. Но поток их уже не массового, но вполне активного ухода не пересыхает». По версии Колерова, «армяне Карабаха не могут не понимать своего катастрофического — при уходе миротворцев России — будущего и потому каждый раз принимают решение: остаться или уехать. Число армян Карабаха сокращается». Опять-таки добавим от себя. Во-первых, из прежнего армянского населения Карабаха остались здесь в основном те, кто тесно связан с верхушкой сепаратистов. И прекрасно понимает, что после — не в случае, а именно после! — полного восстановления суверенитета Азербайджана над нынешней зоной действия миротворцев придется отвечать и за грабеж оккупированных территорий, и за помощь агрессорам, и за многое другое. И тем более здесь не верят, что Россия любой ценой обязательно «продавит» продление миротворческого мандата. Прежде всего, в «огрызке» прекрасно помнят, как в 2012 году, на пике строительства в армянской политической верхушке планов «прорубать коридор» по территории Азербайджана к российской границе, РФ покинула РЛС в Габале. Затем последовал вывод российской базы из грузинского Ахалкалаки. Да и во время нынешней войны, к вящему разочарованию Армении, Москва не стала воевать с Азербайджаном вместо Еревана и не обрушилась на Баку всей своей мощью. Вот и хватаются здесь за чемоданы. Что уже не на шутку пугает Колерова: «Баланс безопасности в Закавказье тает. Без миротворцев в Карабахе российские базы в Гюмри и Эребуни теряют смысл».

Но самое смешное — и самое печальное — в другом. Перечислив, как Москва доблестно «защитила» Сухуми, Цхинвали и Донбасс, превратив их в свои «протектораты», господин Колеров глубокомысленно изрекает, что Россия сейчас должна «добиться согласия Баку максимально продлить мандат своего миротворчества», который позволит сохранить для Карабаха «самоуправляемую этнографическую субъектность, прямой и безопасный внешний территориальный доступ к которой будет обеспечен как со стороны Армении, так и со стороны Баку». По мнению экс-советника, «обеспеченный — с согласия Азербайджана — Россией статус такого внутреннего самоуправления может снять проблему юридического статуса Карабаха внутри Азербайджана, оставив его окончательное решение будущему». И вообще, «главное же сейчас — сохранить армян в Нагорном Карабахе, защищаемых российскими миротворцами». И уверяет: «Шансы к этому ещё есть». Проще говоря, предлагает Модест Алексеевич вернуться к тем предложениям Минской группы, которые Армения год назад высокомерно отвергала, согласиться на «отложенный статус» и т.д.

Только вот… каковы эти шансы в действительности? У Армении был шанс согласиться и на отложенный статус, и на высокую степень автономии, но он был бездарно упущен. Теперь же, после войны, диктует «политическую погоду» на Южном Кавказе, напомним, Азербайджан. А в Баку на самом высоком уровне объяснили, где находится «вопрос статуса Карабаха» и что с этим статусом произошло. И сегодня надо бы советовать Армении не повторять прежних ошибок, чтобы потом не горевать об очередном упущенном шансе договориться на лучших для себя условиях, а России — принимать во внимание, насколько изменился баланс сил. Но на это у Модеста Алексеевича не хватает ни решимости, ни воли, ни еще много чего.

Так что остается, слегка перефразировав реплику из «Мимино», спросить: «Вам нравится такой Колеров?»

Нурани