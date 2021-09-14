Ильхам Алиев: Никто не может стоять выше закона

Сегодня все видят, что никто не может стоять выше закона, что перед законом все равны. Ни у кого нет и не может быть иммунитета. Назначая на должность всех государственных чиновников, я даю эти рекомендации.

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Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

«Однако люди, работавшие на этих должностях до вас, преследовали лишь личные интересы, втянулись в хищения, взяточничество и коррупцию, безучастно относились к людям, занимались не повседневными проблемами, стоящими перед районами, а своими личными проблемами, своим частным бизнесом, что, конечно, вызывало справедливое недовольство граждан. После выявления всех этих фактов, конечно, оба главы исполнительной власти были освобождены от занимаемых должностей, и сейчас они будут отвечать перед законом. Идет следствие, которое все покажет. Однако предварительные сведения, в том числе доказательства и материалы следствия, позволяют говорить о том, что привлечение этих людей к уголовной ответственности было абсолютно обосновано», — заявил президент, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.