Ильхам Алиев: Никто не может стоять выше закона

14 сентября, 19:29

Сегодня все видят, что никто не может стоять выше закона, что перед законом все равны. Ни у кого нет и не может быть иммунитета. Назначая на должность всех государственных чиновников, я даю эти рекомендации.

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Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

«Однако люди, работавшие на этих должностях до вас, преследовали лишь личные интересы, втянулись в хищения, взяточничество и коррупцию, безучастно относились к людям, занимались не повседневными проблемами, стоящими перед районами, а своими личными проблемами, своим частным бизнесом, что, конечно, вызывало справедливое недовольство граждан. После выявления всех этих фактов, конечно, оба главы исполнительной власти были освобождены от занимаемых должностей, и сейчас они будут отвечать перед законом. Идет следствие, которое все покажет. Однако предварительные сведения, в том числе доказательства и материалы следствия, позволяют говорить о том, что привлечение этих людей к уголовной ответственности было абсолютно обосновано», — заявил президент, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

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Байрамов провел переговоры с новым представителем ЕС

14 сентября, 20:27

14 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового руководителя представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петра Михалко.

Как говорится в сообщении МИД, П.Михалко передал министру копии своих верительных грамот. Министр Дж.Байрамов поздравил с назначением представителя ЕС, выразил уверенность в том, что он внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем эффективном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, в том числе о визитах высокого уровня, осуществленных в последнее время в Азербайджан, подготовке к предстоящим встречам высокого уровня стран Восточного партнерства, о новом Договоре, который составит правовую основу двусторонних отношений, а также о перспективах сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены также различные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в рамках осуществления проектов в сфере энергетики, расширения сотрудничества в этой сфере.

П.Михалко отметил, что Азербайджан является важным партнером для ЕС и он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.

Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об агрессии Армении против Азербайджана и ее результатах, неконструктивном подходе, который демонстрировала Армения в урегулировании конфликта в течение последних 28 лет, об освобождении от оккупации наших земель в результате 44-дневной войны, восстановительных работах, проводимых в настоящее время на этих территориях, о планах по дальнейшему развитию территорий.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.