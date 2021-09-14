Ильхам Алиев принял новых глав ИВ и напомнил им об экс-главах, находящихся в тюрьме

14 сентября, 15:00

«За последние годы многие высокопоставленные чиновники, руководители местных и центральных исполнительных органов, а также бывшие руководители, министры, главы исполнительной власти были привлечены к уголовной ответственности. За что? За совершенные преступления, за проступки».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

По словам главы государства, каждый должен знать, что никто не может уйти от ответственности:

«Я говорил это много раз, хочу еще раз сказать, говорю сегодня и вам, и всем другим чиновникам — если они не откажутся от этих грязных поступков в своей работе, то их постигнет та же участь. Я даже сказал в одном из своих выступлений, что если вы не хотите работать честно, не идите на эти должности, не соглашайтесь. Если вы берете на себя эту ответственность, то, как я уже сказал, вы должны работать в рамках закона и оправдывать это высокое доверие. Вы должны работать так, чтобы граждане были довольны вами».

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.