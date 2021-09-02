Ушел из жизни первый президент «Нефтчи»

Умер первый президент футбольного клуба «Нефтчи» Айдын Ибрагимов.

Об этом в соцсетях сообщила внучка А.Ибрагимова, журналистка Нармина Мамедова. Согласно ее публикации, Айдын Ибрагимов умер от коронавируса в Yeni klinika.

«Умер первый президент футбольного клуба «Нефтчи», бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года, чемпион мира 1963, чемпион Европы 1966, чемпион СССР 1964, серебряный призёр 1963, бронзовый — 1960 и 1967 годов. Заслуженный мастер спорта СССР (1965) и заслуженный тренер СССР. Член общества «Динамо» Баку — Айдын Ибрагимов умер от коронавируса в Yeni klinika», — поделилась Н.Мамедова.