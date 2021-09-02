Ушел из жизни первый президент «Нефтчи»

3 сентября, 00:43

Умер первый президент футбольного клуба «Нефтчи» Айдын Ибрагимов.

Об этом в соцсетях сообщила внучка А.Ибрагимова, журналистка Нармина Мамедова. Согласно ее публикации, Айдын Ибрагимов умер от коронавируса в Yeni klinika.

«Умер первый президент футбольного клуба «Нефтчи», бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года, чемпион мира 1963, чемпион Европы 1966, чемпион СССР 1964, серебряный призёр 1963, бронзовый — 1960 и 1967 годов. Заслуженный мастер спорта СССР (1965) и заслуженный тренер СССР. Член общества «Динамо» Баку — Айдын Ибрагимов умер от коронавируса в Yeni klinika», — поделилась Н.Мамедова.

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Баку осудил сепаратистскую риторику Еревана

2 сентября, 20:24

Официальный Баку решительно осуждает сепаратистские заявления премьер-министра и МИД Армении относительно Карабахского региона Азербайджана, сделанные 2 сентября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве такое поведение название плодом больного воображения. При этом в МИД подчеркнули, что Армения, имеющая безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, продолжает фальсификацию исторических фактов и грубо нарушает принципы международного права.