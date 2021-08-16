Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в Кельбаджар и Лачин



Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в Кельбаджар и Лачин с президентом Ильхамом Алиевым.

«Дорогие соотечественники!

Наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRIBAN», — говорится в публикации.

View this post on Instagram A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

View this post on Instagram A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)