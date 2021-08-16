Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в Кельбаджар и Лачин

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в Кельбаджар и Лачин с президентом Ильхамом Алиевым.
«Дорогие соотечественники!
Наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки.
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRIBAN», — говорится в публикации.
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