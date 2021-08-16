Мехрибан Алиева поделилась в Instagram кадрами из поездки в Кельбаджар и Лачин

16 августа, 22:58


Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в Кельбаджар и Лачин с президентом Ильхамом Алиевым.

«Дорогие соотечественники!

Наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRIBAN», — говорится в публикации.

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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.