В Минобороны опровергли очередную ложь армянской стороны



Распространяемая армянской стороной информация о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Зеренд Басаркечарского района не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

При этом в сообщении напоминается о том, что в течение дня ВС Армении обстреливали позиции азербайджанской армии в разных направлениях.

«Распространяемая армянской стороной информация о якобы потерях наших подразделений, также не соответствует действительности», — -говорится в сообщении Минобороны.