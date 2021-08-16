В Минобороны опровергли очередную ложь армянской стороны

16 августа, 21:55


Распространяемая армянской стороной информация о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Зеренд Басаркечарского района не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

При этом в сообщении напоминается о том, что в течение дня ВС  Армении обстреливали позиции азербайджанской армии в разных направлениях.

«Распространяемая армянской стороной информация о якобы потерях наших подразделений, также не соответствует действительности», — -говорится в сообщении Минобороны.

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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.