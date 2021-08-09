Лукашенко попросил Россию предоставить кредит почти на $1 млрд через ЕАБР

9 августа, 22:55

Александр Лукашенко попросил Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития. Кредит нужен на восстановление экономики после пандемии — из-за того, что ранее средства Минску отказался дать МВФ, заявил Лукашенко.

«Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк, <…> были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией. <…> МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под ковид, мы уже полтора миллиарда долларов потратили на лечение людей», — приводит его слова «Медуза».

Беларусь попросила кредит у МВФ в размере 940 миллионов долларов на борьбу с последствиями коронавируса в апреле 2020 года. Летом того же года Лукашенко утверждал, что отказался от кредита из-за дополнительных условий: МВФ, по его словам, требовал ужесточения в республике антикоронавирусных мер, в частности, введения локдауна.

В конце 2020 года Россия предоставила Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. О нем Лукашенко договорился с Путиным в сентябре на встрече в Сочи — первой после президентских выборов в Беларуси. Специально для того, чтобы сделать возможным выделение этих денег, в России изменили Налоговый кодекс.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.