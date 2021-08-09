Лукашенко попросил Россию предоставить кредит почти на $1 млрд через ЕАБР

Александр Лукашенко попросил Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития. Кредит нужен на восстановление экономики после пандемии — из-за того, что ранее средства Минску отказался дать МВФ, заявил Лукашенко.

«Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк, <…> были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией. <…> МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под ковид, мы уже полтора миллиарда долларов потратили на лечение людей», — приводит его слова «Медуза».

Беларусь попросила кредит у МВФ в размере 940 миллионов долларов на борьбу с последствиями коронавируса в апреле 2020 года. Летом того же года Лукашенко утверждал, что отказался от кредита из-за дополнительных условий: МВФ, по его словам, требовал ужесточения в республике антикоронавирусных мер, в частности, введения локдауна.

В конце 2020 года Россия предоставила Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. О нем Лукашенко договорился с Путиным в сентябре на встрече в Сочи — первой после президентских выборов в Беларуси. Специально для того, чтобы сделать возможным выделение этих денег, в России изменили Налоговый кодекс.