В Азербайджане создается портал «e-Дом МСБ»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Положения о портале «е-Дом МСБ».
Согласно документу, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено в соответствии с указом Президента АР «Об утверждении «Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем» и других мерах в связи с электронным правительством» за №263 от 12 сентября 2018 года принять необходимые меры в связи с интеграцией портала «е-Дом МСБ» в Информационную систему «Электронное правительство».
Агентству по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана поручено принять необходимые меры, связанные с формированием и функционированием портала «е-Дом МСБ», обеспечить оказание в Домах МСБ электронных услуг государственных органов (учреждений), включенных в Электронный реестр госуслуг, а также интегрированных в Информационную систему «Электронное правительство» (EHIS), принять совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана необходимые меры для обеспечения безопасности портала, принять меры совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий меры для перехода портала в «Правительственное облако».
В целях обеспечения централизованного доступа к информации и оказания соответствующих электронных услуг государственные органы (учреждения) примут необходимые меры по интеграции профильных государственных информационных ресурсов и систем в EHIS.