Руководители ночных клубов «Infiniti» и «Extra» арестованы за нарушение карантинных правил

3 августа, 12:05

Руководители двух ночных клубов Баку арестованы за нарушение карантинных правил.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Наримановском районе столицы выявлены нарушения противоэпидемического и карантинного режимов в ночных клубах «Infiniti» и «Extra».

В результате проведенных полицией мероприятий были задержаны директора этих клубов.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).

Арестованы руководители ночного клуба «Infiniti» Самиг Бабаев, Джамал Нассер, руководители клуба «Extra» Дильсуз Демирчиев, Амрах Юсифов.

Следствие продолжается.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.