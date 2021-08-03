Руководители ночных клубов «Infiniti» и «Extra» арестованы за нарушение карантинных правил

Руководители двух ночных клубов Баку арестованы за нарушение карантинных правил.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Наримановском районе столицы выявлены нарушения противоэпидемического и карантинного режимов в ночных клубах «Infiniti» и «Extra».

В результате проведенных полицией мероприятий были задержаны директора этих клубов.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).

Арестованы руководители ночного клуба «Infiniti» Самиг Бабаев, Джамал Нассер, руководители клуба «Extra» Дильсуз Демирчиев, Амрах Юсифов.

Следствие продолжается.