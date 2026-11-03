Отсутствие публичных выступлений, фотографий и видеообращений верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи связано с угрозой его физической ликвидации со стороны противников Исламской Республики. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, иранские власти вынуждены соблюдать повышенные меры безопасности из-за серьёзных угроз со стороны противников страны.

«Причина, по которой ни одно изображение или выступление Моджтабы Хаменеи не транслировалось, в основном связана с соображениями безопасности. Мы сталкиваемся с врагами, которые стремятся совершать убийства. Мы уже сталкивались с этим во время двух предыдущих войн», — отметил Арагчи.

Глава иранского МИД подчеркнул, что в настоящее время в руководстве страны действуют строгие протоколы безопасности, обязательные для всех должностных лиц.