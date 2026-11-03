Проводится работа над организацией трехстороннего саммита президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил Financial Times пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Работа по организации такой встречи ведется», — сказал Песков.

В МИД Китая сообщили изданию, что Пекин «находится в контакте с соответствующими сторонами относительно встречи глав государств Китая и России», но не упомянули о трехстороннем саммите с Трампом.