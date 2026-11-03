Корпорация Walt Disney намерена сократить тысячи рабочих мест в рамках программы оптимизации расходов. Руководство поставило перед менеджментом задачу снизить ежегодные затраты на 20%, сообщает Bloomberg.

Основные сокращения затронут телеканалы, киностудии и тематические парки. Часть сэкономленных средств гендиректор Disney Джош Д’Амаро планирует направить на развитие кино- и телепроектов, парков и круизного бизнеса.

По итогам прошлого финансового года в Disney работали около 231 тыс. человек.

За последние годы Disney уже сократила расходы на миллиарды долларов и ликвидировала тысячи рабочих мест. Оптимизация затронула все подразделения, включая телеканалы ABC и ESPN, киностудии (Pixar и Disney), а также направление, отвечающее за развлекательные проекты.

Аналогичные меры принимают Netflix, Sony Pictures, Paramount и Warner Bros. на фоне падения доходов традиционного телевидения и замедления роста стримингового рынка.