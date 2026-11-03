Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенных послов Лаоса и Кении Сипхандона Ойбуабуддина и Джона Майну Мванги.

На встрече с послом Лаоса Ильхам Алиев отметил участие Лаоса на высоком уровне в VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшемся в Баку. Он подчеркнул рост международного авторитета организации и важность вступления Лаоса в ее состав в качестве полноправного члена именно в период председательства Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил благодарность всем государствам-членам, в том числе Лаосу, за поддержку решения о продлении председательства Азербайджана в СВМДА еще на два года, расценив это как проявление уважения к стране.

Глава государства пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

В свою очередь, Сипхандон Ойбуабуддин поблагодарил за прием и передал Ильхаму Алиеву приветствия и добрые пожелания президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Президент Азербайджана поблагодарил за приветствия и попросил передать ответные пожелания главе лаосского государства.

Посол также сообщил, что президент Лаоса вновь выражает благодарность Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за гостеприимство, оказанное во время его официального визита в Азербайджан. Кроме того, он передал главе азербайджанского государства приглашение посетить Лаос с официальным визитом.

Сипхандон Ойбуабуддин заявил, что в период своей дипломатической деятельности приложит усилия для развития двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений.

На встрече с послом Кении Ильхам Алиев отметил, что политические отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне, что создает широкие возможности для укрепления сотрудничества в других сферах, в том числе в экономике и торговле. Глава государства отметил наличие большого потенциала для двустороннего взаимодействия во всех областях.

Ильхам Алиев пожелал послу успехов в его деятельности.

Джон Майна Мванги поблагодарил главу государства за прием. Отметив, что в последнее время отношения между странами развиваются, он подчеркнул, что приложит все усилия для выполнения поручений обоих президентов по укреплению сотрудничества.

Посол также обратил внимание на важность взаимных визитов на различных уровнях для расширения взаимодействия.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кенией в различных сферах.