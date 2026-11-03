ЗАО «Baku Steel Company» (далее – BSC) представило в Баку выставку «Baku Steel Art 2026», посвящённую «Большой пятёрке» Кавказа. У Музея каменной летописи на территории Приморского национального парка развернулась экспозиция под открытым небом, в которой образы дикой природы Кавказа воплощены в стали. Выставка доступна для посещения до конца ноября.



На выставке представлены работы участников третьего Международного Симпозиума по металлу «Baku Steel Art 2026», который BSC провело при организационном содействии QGallery.

Симпозиум объединил 14 художников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии. На две недели производственная площадка BSC стала для них общей творческой мастерской. Используя стальную продукцию компании, художники создавали композиции, в которых каждый автор по-своему раскрывал тему природы Кавказа.

<br />

«Большая пятёрка» объединяет пять представителей фауны Кавказа: джейрана, кавказского леопарда, бурого медведя, серого волка и императорского орла. Обращаясь к их образам, художники исследуют отношения человека и природы. Прочность стали контрастирует с хрупкостью живого мира, напоминая об ответственности за сохранение биоразнообразия.

Выставка открылась в рамках фестиваля «Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW», который проходил в Баку с 30 октября по 1 ноября 2026 года. Открытие выставки украсило присутствие почётных гостей – инициатора проекта Art Weekend, вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой и Алены Алиевой, а также участников и гостей фестиваля Fly to Baku. Симпозиумы Baku Steel Art проводятся с 2024 года. Соединяя металлургический опыт BSC с художественным видением авторов, проект открывает новые возможности для сотрудничества промышленности и искусства: созданная на заводе сталь становится частью культурного пространства города.

О КОМПАНИИ

ЗАО «Baku Steel Company» – крупнейшее металлургическое предприятие Южного Кавказа. Компания производит высококачественную стальную продукцию для строительной отрасли, инфраструктурных проектов и промышленного сектора.