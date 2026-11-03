В Петропавловской Борщаговке под Киевом произошли столкновения после сообщений о том, что в частном доме удерживают и избивают людей, а на место происшествия прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Собравшиеся у здания пытались прорваться внутрь, однако против них применили слезоточивый газ. Также сообщалось о звуках выстрелов и повреждении автобуса.

Позже выяснилось, что в доме находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, задержанные за самовольное оставление части. По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, здание использовали для временного размещения мобилизованных перед отправкой в учебный центр.

Четверых военнослужащих с травмами доставили в больницу, еще 18 человек оставались внутри. Пивненко пообещал провести расследование и проверить возможные нарушения. Один из военных заявил, что их не избивали, а травму руки он получил самостоятельно.

На место также прибыл глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«Я приехал сюда, чтобы разобраться, что тут, бл*дь, происходит», – заявил он.

Позже из здания вывели несовершеннолетнего. Буданов сообщил, что заложников внутри больше нет, и призвал собравшихся разойтись.

