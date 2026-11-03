В освобождённых от оккупации районах Азербайджана по состоянию на 1 ноября проживал 41 213 бывших вынужденных переселенцев. Всего на этих территориях живут, работают и получают образование более 100 тыс. граждан. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на пленарном заседании парламента 3 ноября.

По его словам, больше всего бывших вынужденных переселенцев вернулось в Агдамский район — 8 300 человек. В Джебраильском районе обосновались 7 112 человек.

Вугар Байрамов отметил, что после победы в Отечественной войне освобождённые территории вступили в масштабный этап восстановления и реконструкции. На эти цели из государственного бюджета за прошедший период было выделено около 26 млрд манатов.

Он сообщил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре ведётся строительство 64 автомобильных дорог общей протяжённостью 3 720 км. Из них 17 дорог протяжённостью 1,4 тыс. км уже полностью построены и реконструированы. Кроме того, введён в эксплуатацию Физулинский международный аэропорт.

Депутат подчеркнул, что развитие транспортной и социальной инфраструктуры позволит ускорить возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

«Каждому бывшему вынужденному переселенцу будет предложено жильё на земле его предков, и никто не останется в стороне от этого процесса. Это политическая воля уважаемого президента», — заявил он.

Вугар Байрамов также сообщил, что за прошедший период президент Ильхам Алиев более 600 раз посещал освобождённые территории. В рамках этих визитов глава государства заложил основы более 180 проектов и принял участие в открытии свыше 170 объектов.

В свою очередь, депутат Джейхун Мамедов заявил, что победа в 44-дневной Отечественной войне стала результатом единства народа, власти и армии, экономической мощи страны и современной военной стратегии.

По его словам, сегодня на освобождённых территориях ведутся масштабные работы по восстановлению инфраструктуры, больниц, школ, жилых зданий, мечетей, музеев, аэропортов и железных дорог.

Депутат Бахтияр Алиев, выступая на заседании, отметил, что историческая победа стала результатом дальновидной политики президента Ильхама Алиева, дипломатических успехов, экономического развития и укрепления Вооружённых сил.

Он подчеркнул, что возвращение граждан в освобождённые города и сёла стало воплощением обещаний, данных государством вынужденным переселенцам. По его словам, Азербайджан продолжит защищать свою независимость и проводить самостоятельную политику, а также играть важную роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.