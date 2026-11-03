В Милли Меджлисе Азербайджана рассмотрен законопроект об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Узбекистана о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.

Как сообщил на пленарном заседании председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, документ был подписан 23 августа 2026 года в Ташкенте. Соглашение состоит из пяти разделов и 26 статей и направлено на развитие сотрудничества двух стран в пенсионной сфере, а также защиту прав граждан.

Согласно документу, граждане одной страны при применении законодательства другой стороны в области пенсионного обеспечения будут иметь равные права и нести равные обязательства с гражданами этого государства.

Соглашение регулирует вопросы установления пенсионных прав, подсчета и подтверждения страхового стажа, назначения, расчета, перерасчета и выплаты пенсий.

При определении права на пенсию будет учитываться страховой стаж, приобретенный на территориях обеих стран, в том числе Азербайджанской ССР и Узбекской ССР. Кроме того, применительно к Азербайджану будет учитываться и пенсионный капитал, сформированный до вступления соглашения в силу.

Размер пенсионных выплат каждая сторона будет рассчитывать в соответствии со своим законодательством и с учетом страхового стажа, приобретенного на ее территории.

Отдельно закрепляется положение о том, что переезд пенсионера в другую страну не может служить основанием для уменьшения, временного прекращения или отмены назначенной ему пенсии.

Документ также предусматривает порядок перевода пенсий на территорию другого государства, проведения медицинских обследований, обмена информацией между компетентными органами, оказания взаимной помощи, рассмотрения обращений и жалоб, защиты персональных данных и возврата излишне выплаченных пенсионных сумм. Выплаты будут осуществляться в евро или долларах США.

Соглашение распространяется и на страховые случаи, наступившие до его вступления в силу, при этом не затрагивает права и обязательства сторон, вытекающие из других международных договоров, участниками которых они являются.

По словам Гулиева, соглашение подлежит ратификации и заключается на неопределенный срок. После вступления нового документа в силу прекратит действие соглашение о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между правительствами Азербайджана и Узбекистана, подписанное 27 мая 1996 года в Баку.

Председатель комитета сообщил, что законопроект был подробно обсужден на заседании комитета и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.