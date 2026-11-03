Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова облили перцовым газом во время столкновений между протестующими и правоохранителями в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

После произошедшего он ушел в автобус.

По данным украинских СМИ, участники акции попытались штурмовать здание, которое использовалось в качестве тайной тюрьмы и расположено на территории, связанной с корпусом национальной гвардии Украины «Азов».

Во время столкновений украинские правоохранители применяли слезоточивый газ, также были слышны звуки выстрелов. В результате потасовки есть пострадавшие, некоторые из них потеряли сознание.