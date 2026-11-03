В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана, была предотвращена попытка провоза через таможенную границу мобильных телефонов без декларирования.

Как сообщили в комитете, на таможенном посту «Красный мост» был досмотрен автомобиль, прибывший из Грузии в Азербайджан.

В ходе досмотра в тяговой части транспортного средства были обнаружены спрятанные 433 мобильных телефона, не заявленные таможенным органам.

По факту проводится расследование.